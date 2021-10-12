В Апатитах детей застали за подкладыванием гвоздей под колеса машин

Подростки развлекались, подкладывая гвозди под колеса. Фото: скриншот видео/hibinform.ru

На парковке у торгового центра "Май" в Апатитах заметили детей, которые зачем-то подкладывали гвозди под колеса стоящих машин.

Опасные шалости юных северян попали на видеорегистратор одного из водителей, он и прислал ролик в редакцию "ХибИнформБюро". Пострадали ли шины, не сообщается.

Напомним: опасное катание молодых людей на троллейбусе в Мурманске сняли на видео. Парни зацепились за наружные элементы общественного транспорта.

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