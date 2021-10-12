Андрей Малхасян остался главой Кольского района

Андрей Малхасян остается главой Кольского района.

В сентябре 2021 года в Мурманской области выбирали депутатов регионального парламента, также в ряде муниципалитетов прошли выборы в местные Советы депутатов. В частности, новый состав определяли в Кольском районе.

11 октября Совет депутатов Кольского района шестого созыва собрался впервые, чтобы избрать главу Кольского района. Им снова стал Андрей Малхасян.

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