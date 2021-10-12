В Мурманске начали устанавливать домофоны с видеонаблюдением

Вместо простых домофонов в Мурманске устанавливают технику с функцией видеонаблюдения. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманске началась установка домофонов с системой видеонаблюдения. Первыми их опробуют жители центра города, затем практика распространится на другие округа. Так, техника уже появилась на отдельных многоквартирных домах проспекта Ленина и проезда Рыбный.

- Изображение с видеодомофона будет передаваться в Центр обработки и хранения данных. Проект направлен на повышение безопасности, создание благоприятных условий проживания, повышение качества городской инфраструктуры, - сообщили в министерстве цифрового развития Мурманской области.

Напомним: ранее компании, обслуживающие простые домофоны, призывали бойкотировать установку новых домофонов, несмотря на то, что стоимость платы за их пользование со стороны жильцов не изменится.

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