Появилось видео с задержанным по подозрению в поджоге здания правительства Мурманской области

Молодой человек извинился за свой поступок. Фото: скриншот видео

10 октября в Мурманске задержали 18-летнего молодого человека, которого обвиняют в поджоге здания правительства Мурманской области 1 октября 2021 года. Ночью он бросил коктейль Молотова в центральный подъезд.

Правоохранители выложили видео, как молодой человек извиняется на камеру и призывает не повторять его ошибок.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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