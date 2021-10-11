В Архангельске вынесли приговор вымогателям концертных денег

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Архангельске состоялся суд над преступной группой, в которую входили четыре местных жителя в возрасте от 23 до 34 лет. Их признали виновными по части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство, совершенное по предварительному сговору, с применением насилия в целях получения имущества в особо крупном размере".

В 2019 году осужденные, зная, что бизнесмен получает прибыль за организацию концертов в Архангельске, под предлогом криминального покровительства - охраны, требовали отдать им 2,3 миллиона рублей, в том числе по 200 тысяч рублей с каждого организованного и проведенного концерта. Затем злоумышленники, угрожая расправой, отвезли потерпевшего на автомобиле в район гаражей, где, применив физическую силу и нож, потребовали написать расписку о том, что тот якобы должен одному из них полмиллиона рублей.

Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих родственников, в адрес которых также высказывались угрозы, мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы, после чего удалось задержать вымогателей. На допросах они вину не признали.

- Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации морального и материального вреда, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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