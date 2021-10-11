На дороге Кировск-Коашва УАЗ столкнулся с Mitsubishi, пострадал человек

В ДТП пострадал 65-летний водитель "УАЗ". Фото: vk.com/szrpso

Утром 11 октября в Мурманской области произошло серьезное ДТП.

- В 07.20 на 17 километре автодороги Кировск - Коашва водитель автомобиля УАЗ, выполняя поворот налево, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с попутно движущимся Mitsubishi, который выехал на встречную полосу для поворота налево, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП пострадал 65-летний водитель УАЗ, медики осмотрели его на месте аварии. По данному факту проводится проверка.

Напомним: в Мурманской области ищут очевидцев ДТП, в котором погибла семья с детьми. В аварии разбились мама и двое детей.

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