Пьяный житель Североморска на угнанном «ВАЗе» попал в ДТП на АЗС

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пьяный северянин за рулем угнанной машины решил покататься по ночному городу и попал в ДТП на АЗС.

Ночью в дежурную часть Североморска позвонил администратор АЗС на улице Колышкина. Он сообщил, что на территории заправкм водитель «ВАЗ-2114» попал в ДТП. Пытаясь припарковаться, мужчина не справился с управлением и наехал на бордюр. На место направили ближайший наряд.

– Виновник ДТП, как установило медосвидетельствование, был пьян. Документы на авто северянин предоставить не смог. Машину отправили на штрафстоянку, а водителя доставили в отдел полиции, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Выяснилось, что мужчина 1995 года рождения ранее уже был судим за вождение в нетрезвом виде. Машина принадлежала не водителю - он угнал ее на улице Комсомольской, решив покататься по ночному городу.

В отношении северянина возбудили два уголовных дела. Первое - по части 1 статьи 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Ему грозит по ней до пяти лет лишения свободы. Второе по факту вождения в нетрезвом виде возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 264.1 УК РФ – «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Здесь максимальное наказание составит два года лишения свободы.

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.

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