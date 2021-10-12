Житель Мурманска засудил управляющую компанию за упавшую на его авто наледь

Мужчина засудил УК за испорченную машину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первомайский районный суд Мурманска рассмотрел иск местного жителя к управляющей компании. Мужчина посчитал, что из-за падения ледяной глыбы с крыши дома был поврежден его автомобиль. А произошло это потому, что работники УК недобросовестно выполняли свои обязанности по очистке снега и льда с кровли.

Мурманчанин просил взыскать материальный ущерб, стоимость услуг эксперта и представителя, компенсацию морального вреда.

- Суд, выслушав участников процесса и исследовав материалы дела, согласился с тем, что падения наледи произошло из-за бездействия управляющей компании. Требования по взысканию материального ущерба были удовлетворены, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Однако взыскать компенсацию морального вреда мужчине не удастся, так как законодательство не предусматривает его возмещение за имущественный ущерб, причиненный в результате повреждения автомобиля. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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