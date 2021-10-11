За сутки в Мурманской области 189 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 56 126 северян, на лечении остаются 16 053 пациента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 11 октября 2021 года, за последние сутки 189 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 74 441 человек, количество летальных исходов - 2156 (+9 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+75, всего 36 057), Мончегорск (+30, всего 5697) и Оленегорск (+18, всего 4012).

Выздоровели 56 126 северян, на лечении остаются 16 053 пациента.

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