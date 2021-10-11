В Мурманске Ford провалился под асфальт из-за прорыва трубы

Коммунальные службы приступили к восстановительным работам. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на улице Аскольдовцев в районе дома № 25 прорвало трубу с холодной водой. Из-за коммунальной аварии асфальт местами разрушился, грунт размыло и припаркованные автомобили оказались в западне.

Так, Ford провалился в яму. Владельцу машины сочувствуют пользователи соцсетей. Фотографии случившегося опубликовали в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Жителям микрорайона пришлось некоторое время обходиться без воды, но, к счастью, коммунальные службы приступили к восстановительным работам.

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