В Мурманске после сильного дождя затопило несколько дворов

На улице Буркова образовался "бассейн". Фото: vk.com/51jkh
7 октября на Мурманск обрушились сильный дождь и ветер, что обернулось неприятными последствиями для некоторых дворов.
Так, у дома № 11/18 на улице Капитана Буркова образовался "бассейн". Об этом сообщили в паблике "ЖКХ -51". Подойти к подъезду и не промочить при этом ноги - задача не из простых. К слову, затапливает эту территорию уже не первый раз. "Венеция" тут разливалась в мае этого года, виной тому - старая ливневая канализация.
Также водой залило двор на улице Свердлова, в районе домов №№68-70. Жильцы положили доски, чтобы можно было аккуратно добраться по ним к входным дверям.
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