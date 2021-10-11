Жительница Апатитов стала свидетелем убийства человека

Полицию на место вызвала женщина, на глазах у которой убили мужчину. Сейчас обвиняемый находится под стражей., ему грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

6 октября в Апатитах зарезали 61-летнего мужчину. В СУ СКР по Мурманской области рассказали подробности убийства.

В тот вечер погибший выпивал вместе с 65-летним другом, которого позвал в гости в квартиру на улице Сидоренко. Мужчины поссорились.

- Обвиняемый начал наносить своему знакомому удары по различным частям тела. После этого они вышли на крыльцо подъезда, где мужчина вооружился имевшимся при нем ножом хозяйственно-бытового назначения и нанес потерпевшему не менее 7 ударов клинком ножа. Смерть последнего наступила непосредственно на месте совершения преступления, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Полицию на место вызвала женщина, на глазах у которой убили мужчину, северянина задержали росгвардейцы. Сейчас обвиняемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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