В Апатитах мужчина после пьяной ссоры догнал друга на улице и зарезал

Предполагаемый убийца пытался скрыться с места преступления, но его задержали правоохранители. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 6 октября на проспекте Сидоренко в Апатитах произошло убийство. У дома №28 один мужчина догнал другого и несколько раз ударил его ножом, попав в голову. Раны оказались серьезными, и жертва умерла на месте.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в СУ Следственного комитета по Мурманской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Оказалось, что мужчины вместе выпивали и поссорились. Один схватился за нож, а его приятель пытался убежать.

Предполагаемый убийца пытался скрыться с места преступления, но его задержали правоохранители.

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