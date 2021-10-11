В Мурманск прибыли мощи священномученика Киприана Карфагенского

Мощи были выкуплены у католической церкви. Фото: Мурманская епархия

9 октября митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан возглавил Божественную литургию в храме Спаса-на-Водах в Мурманске. Вместе с владыкой в храм прибыл особый дар - мощи священномученика Киприана Карфагенского.

Киприан был сыном богатого сенатора, знаменитым ученым. До 40 лет являлся язычником, но, приняв крещение, совершенно изменился: начал проявлять себя в посте и молитве, раздавать богатство бедным и изучать Священное Писание. Во время очередного гонения на христиан Киприана отправили в ссылку, где от него потребовали поклониться идолам. За отказ ему отрубили голову.

Владыка назвал обретенные мощи даром уровня Вселенской церкви, который не смог бы произойти без желания самого священномученика Киприана и воли Божией. Более крупной частицы мощей этого общехристианского святого в России не существует. Поэтому для верующих северян обретение такой святыни - особая ответственность и радость.

- Единство Церкви – вот что нам завещал священномученик Киприан. Мы должны помнить, что наша подлинная жизнь заключается в единстве приходов, епархий, митрополий и всей Русской Православной Церкви. Слава Богу, наша Церковь существует более 2 тысяч лет, и врата ада ее не одолеют если мы будем верны заветам ее отцов-основателей, - подчеркнул митрополит Митрофан.

Мощи были выкуплены у католической церкви при посредничестве православного мецената Юрия Хомякова.

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