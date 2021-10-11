Житель Мурманской области устал подвозить друга бесплатно и может сесть на пять лет

В совершении преступления обвиняют мужчину 1997 года рождения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Печенгском районе готовится к слушанию дела о самоуправстве. В совершении преступления обвиняют мужчину 1997 года рождения.

По данным следствия, в полицию обратился 21-летний молодой человек и рассказал, что возле в поселке Верхнее Луостари знакомый с применением силы пытался получить от него 10 тысяч рублей.

– Подозреваемый рассказал, что неоднократно подвозил потерпевшего на работу из одного населенного пункта в другой, разрешал ему пользоваться своим легковым автомобилем, соответственно расходуя запас бензина. Услуги мужчина и оценил в десять тысяч рублей и потребовал оплатить расходы, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области. – Но северянин отказался. Тогда обвиняемый попытался получить их, применив физическую силу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ – «Самоуправство». Сейчас расследование завершено. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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