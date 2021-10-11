Андрей Чибис: "Новые ограничения из-за коронавируса в Мурманской области не исключены"

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Мурманской области возможны новые ограничения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число зараженных коронавирусом за сутки в Мурманской области уже скоро может превысить 200 человек. В связи с этим в правительстве региона думают на моделью поведения на ближайшие недели.

- Мы наблюдаем ухудшение обстановки не только в других регионах, но и в мире. В связи с этим новые ограничения из-за коронавируса в Мурманской области не исключены, - прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Он отметил, что сейчас в регионе действует минимальный набор ограничений. Дальнейшее развитие событий зависит, в том числе, от поведения северян - насколько активно они будут прививаться от COVID-19 и соблюдать масочный режим.

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