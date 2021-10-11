В правительстве Мурманской области появился новый вице-губернатор

Александра Никипелова - новый министр и заместитель губернатора. Фото: правительство Мурманской области

На оперативном совещании 11 октября губернатор Андрей Чибис сообщил, что министр цифрового развития Зинаида Середа уходит в декретный отпуск.

Теперь ведомство возглавит Александра Никипелова. В феврале 2021 года ее назначили заместителем министра цифрового развития Мурманской области. Также выпускнице Гарварда доверили руководство Центром управления регионом.

Сейчас Александра Никипелова также будем заместителем губернатора.

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