В Апатитах 14-летняя школьница выпала из окна

Пострадавшую школьницу доставили в Апатитско-Кировскую больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 10 октября в Апатитско-Кировскую больницу госпитализировали 14-летнюю жительницу Апатитов. Подросток упала с высоты пятого этажа, ее обнаружили рядом с одним из домов на улице Дзержинского.

Как сообщили в УМВД по Мурманской области, незадолго до этого в полицию позвонили жильцы домов с данной улицы и пожаловались на шумное поведение подростков, распивающих алкоголь.

Упавшая девушка получила политравму, в том числе переломы и повреждения внутренних органов. По предварительной информации, школьница была пьяна.

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