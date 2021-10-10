Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Рыбалка10 октября 2021 17:02

Житель Заполярного поймал огромного палтуса

Рыбак рассказал, что это его первый результат
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Семен Васильев из Заполярного удачно съездил на рыбалку.

Семен Васильев из Заполярного удачно съездил на рыбалку.

Житель Заполярного Семен Васильев поделился на личной странице в "ВКонтакте" результатом своей рыбалки. В море северянин поймал большого палтуса - размером едва ли не с самого мужчину.

- Мой первый, - лаконично прокомментировал улов Семен.

Северянину попался внушительного размера палтус.

Северянину попался внушительного размера палтус.

Напомним: в сентябре мы писали, что житель Ура-Губы поймал в Баренцевом море 90-килограммового палтуса. Рыбину тащили с глубины в 170 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Средняя зарплата в Мурманской области составляет 73719 рублей. Самые высокие зарплаты - в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru