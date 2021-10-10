Житель Заполярного поймал огромного палтуса

Семен Васильев из Заполярного удачно съездил на рыбалку.

Житель Заполярного Семен Васильев поделился на личной странице в "ВКонтакте" результатом своей рыбалки. В море северянин поймал большого палтуса - размером едва ли не с самого мужчину.

- Мой первый, - лаконично прокомментировал улов Семен.

Северянину попался внушительного размера палтус.

Напомним: в сентябре мы писали, что житель Ура-Губы поймал в Баренцевом море 90-килограммового палтуса. Рыбину тащили с глубины в 170 метров.

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