В районе кладбище в Кировске построят мост через реку Белая

Паводковые воды часто размывают переправу через речку. Фото: "Лавина"

На сайте госзакупок появился аукцион на разработку проектно-сметной документации для строительства моста через русло реки Белая в районе городского кладбища Кировск.

Стоимость работ оценили в 5 миллионов рублей.

Весной северяне сталкиваются с проблемой, что не могут проехать на кладбище, так как талые воды размывают отсыпанную дорогу через Белую. Кировчане и апатитчане не первый год просят сделать нормальный мост.

Проектно-сметную документацию победитель аукциона должен будет сделать до 30 апреля 2022 года.

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