В Долине славы установили памятник "Журавли" поисковикам Мурманской области

Скульптуру "Журавли" создал Александр Арсентьев. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Долине Славы появилась новая скульптура "Журавли", посвященная поисковикам Мурманской области.

- Ее автор – скульптор Александр Арсентьев, который также является автором нескольких монументов, установленных в Долине Славы в разные годы, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Мемориал в частности посвящен Льву Васильевичу Журину, который ушел из жизни в 2020 году, и Михаилу Орешете, которого не стало этой зимой.

Напомним: имя Льва Журина хотят присвоить школе №31 в Мурманске. Почетный житель Мурманска и Мурманской области часто приходил в школу к ученикам. Также в городе появится бюст Льва Васильевича.

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