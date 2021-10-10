В Архангельской области вводят QR-коды для посещения общественных мест

С 11 октября в Архангельской области вводят QR-коды. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 11 октября в Архангельской области вводится система QR-кодов для посещения общественных мест. Без них нельзя будет сходить в театр, кафе, кино и т.д.

QR-код выдадут тем, кто прошел полный курс вакцинации или переболел коронавирусом в последние шесть месяцев. Помимо них надо будет показать паспорт.

Как уточнили в правительстве Мурманской области, альтернатив QR-кодам - ПЦР-тесты, но они будут действовать три дня.

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