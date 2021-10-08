Хибины.com: Андрей Малахов купил санаторий "Изовела" в Апатитах

Андрей Малахов поменял прописку в Москве на апатитскую. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный уроженец Апатитов Андрей Малахов активно участвует в жизни родного города. По данным журналистов, в частности, он приобрел бизнес.

- В апреле 2021 года санаторий «Изовела»купил известный ведущий Андрей Малахов. Это подтверждает выписка из реестра компании ООО «Кристалл», деятельность которой ведется на территории санатория Изовела (находятся по одному адресу). ООО «Кристалл» занимается арендой и управлением недвижимости, а также детальностью гостиниц, директором которого является тот-же директор, что и ООО «Изовела», - пишут Хибины.com.

По их данным, в учредителях ООО «Кристалл» значится мама телеведущего.

Напомним: в марте 2021 года стало известно, что Андрей Малахов поменял прописку с московской на апатитскую.

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