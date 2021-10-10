В Мурманске на ребенка напала хаски

В Мурманске ищут хозяина хаски, из-за которого пострадал ребенок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Мурманска Ольга Судакова рассказала, что на ее 10-летнего сына 8 октября бросилась собака.

- В районе центрального плавательного бассейна около 17 часов хаски (предположительно, кобель) со спины напала на моего ребенка, что привело к обращению в городскую больницу и наложению швов, - пишет Ольга в группе "Мурманск".

Сейчас она ищет хозяина хаски.

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