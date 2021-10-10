В семи муниципальных образованиях Мурманской области прогнозируют смену руководителей

В Мурманской области прогнозируют кадровые перестановки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ряде городов Мурманской области сменятся первые лица. Речь идет о семи муниципальных образованиях.

- В одних муниципалитетах изменения связаны с переходом глав в Мурманскую областную Думу, а другие уходят в рамках плановой ротации, инициированной губернатором. Уже в скором времени новые руководители приступят к исполнению своих обязанностей, - пишет около правительственный Telegram-канал "Мурманск инсайд".

В частности, в облдуму ушли глава администрации Мурманска Евгений Никора, глава города Оленегорска с подведомственной территорией Олег Самарский, глава муниципального образования Кандалакшский район Михаил Павлов, глава Апатитов Алексей Гиляров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хибины.com: Андрей Малахов купил санаторий "Изовела" в Апатитах. В учредителях компании записана мама телеведущего (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru