В Архангельской области грузовик сбил стадо кабанов

Пять кабанов погибли на месте Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ночь на 8 октября в Архангельской области произошло ДТП на 702-м километре трассы М-8 в Вельском районе. Около полуночи ехавший из Москвы грузовик влетел в стадо кабанов, выбежавшее на проезжую часть.

Как сообщили в УГИБДД Архангельской области, пять животных погибли на месте, водитель грузовика не пострадал, в отличие от машины. Авария могла произойти из-за того, что на неосвещенной дороге мужчина не заметил животных.

За каждого кабана водитель теперь должен заплатить 30 тысяч рублей штрафа.

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