Погода в Мурманске на 9, 10 октября 2021 года: до +6 градусов, дождь с мокрым снегом

В регионе сохранится прохладная погода с осадками. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода обещает жителям Мурманской области прохладные выходные, причем местами со снегом.

- 9 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут осадки, ночью ожидается, в основном, отрицательная температура воздуха до -7 градусов, днем воздух прогреется до +1+6. Ветер слабый переменный, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В дальнейшем погоду Кольского полуострова будет определять многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная в Норвежском море, на западе Баренцева моря и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается временами дождь, ночью 10 октября местами с мокрым снегом, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +5+10 градусов.

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