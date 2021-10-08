Погода в Мурманске на 9, 10 октября 2021 года: до +6 градусов, дождь с мокрым снегом

В регионе сохранится прохладная погода с осадками.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Погода обещает жителям Мурманской области прохладные выходные, причем местами со снегом.
- 9 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут осадки, ночью ожидается, в основном, отрицательная температура воздуха до -7 градусов, днем воздух прогреется до +1+6. Ветер слабый переменный, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
В дальнейшем погоду Кольского полуострова будет определять многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная в Норвежском море, на западе Баренцева моря и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается временами дождь, ночью 10 октября местами с мокрым снегом, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +5+10 градусов.
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