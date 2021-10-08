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Общество8 октября 2021 16:30

В Мурманской области заявления на выплату 10 тысяч рублей родителям школьников принимаются до 31 октября

Средства предоставляются на детей от 6 до 18 лет
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Пенсионный фонд Мурманской области продолжает прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей родителям школьников.

Пенсионный фонд Мурманской области продолжает прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей родителям школьников.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пенсионный фонд Мурманской области продолжает прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей родителям школьников. Те родители или опекуны, которые еще не обратились в ПФР, могут подать заявление до 31 октября через портал Госуслуги или клиентскую службу ПФР.

Деньги выплачиваются на детей от 6 до 18 лет. При этом факт обучения в школе не учитывается при вынесении решения о назначении выплаты.

- Также единовременная выплата положена инвалидам и лицам с ОВЗ в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам), которые являются гражданами России и постоянно проживают в стране. Факт обучения определяется на основании сведений Министерства просвещения РФ, - сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Мурманской области.

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