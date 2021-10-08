За сутки в Мурманской области 188 человек заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии заразились ковидом 73 864 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 8 октября 2021 года, за последние сутки 188 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 73 864 человека, количество летальных исходов - 2130 (+9 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+67, всего 35 834), Мончегорск (+39, всего 5599) и Североморск (+16, всего 6462).

Выздоровел 55 681 северянин, на лечении остаются 16 0 пациента.

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