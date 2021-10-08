Первым пациентом с коронавирусом на Шпицбергене стал моряк из России

Уточнять, с какого судна был мужчина, не стали, но пояснили, что у других членов экипажа тоже есть похожие симптомы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Шпицбергене выявили первый случай заражения коронавирусом. Положительный тест оказался у рыбака из России, об этом сообщили в офис губернатора архипелага.

- Заболевший российский моряк, которого забрали на вертолете с острова Бьорнойя в ночь на среду и перевезли в больницу города Лонгйир, сдал тест на коронавирус, оказавшийся положительным, - уточнили в офисе.

Уточнять, с какого судна был мужчина, не стали, но пояснили, что у других членов экипажа тоже есть похожие симптомы.

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