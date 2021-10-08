Командиры кораблей Северного флота отмечают профессиональны праздник

Поздравительную телеграмму адмирала направили во все подчиненные объединения и соединения кораблей, подводных лодок и в авиационные части. Фото: Пресс-служба Северного флота

Командиры кораблей и катеров, подводных лодок, самолетов и вертолетов отмечают профессиональный праздник. С Днем командира (надводного, подводного и воздушного корабля, подчиненных поздравил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

На утреннем совещании он выразил командному составу флота слова признательности, отметив профессионализм и добросовестное отношение к службе.

По словам Александра Моисеева, должность командира корабля заключает в себе, прежде всего, большую ответственность за личный состав, материальную часть и выполнение поставленных боевых задач.

Поздравительную телеграмму адмирала направили во все подчиненные объединения и соединения кораблей, подводных лодок и в авиационные части.

Напомним: праздник был установлен в 2007 году Главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Высоцким.

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