Командиры кораблей Северного флота отмечают профессиональны праздник

Поздравительную телеграмму адмирала направили во все подчиненные объединения и соединения кораблей, подводных лодок и в авиационные части. Фото: Пресс-служба Северного флота
Командиры кораблей и катеров, подводных лодок, самолетов и вертолетов отмечают профессиональный праздник. С Днем командира (надводного, подводного и воздушного корабля, подчиненных поздравил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
На утреннем совещании он выразил командному составу флота слова признательности, отметив профессионализм и добросовестное отношение к службе.
По словам Александра Моисеева, должность командира корабля заключает в себе, прежде всего, большую ответственность за личный состав, материальную часть и выполнение поставленных боевых задач.
Поздравительную телеграмму адмирала направили во все подчиненные объединения и соединения кораблей, подводных лодок и в авиационные части.
Напомним: праздник был установлен в 2007 году Главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Высоцким.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске из ночного пожара на улице Сафонова спасли двух человек. Еще 12 жильцов пятиэтажки эвакуировали (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru