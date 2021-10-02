В Мурманске из ночного пожара на улице Сафонова спасли двух человек

Причина пожара устанавливается. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ночью 2 октября в Мурманске в доме №47 на улице Сафонова произошел серьезный пожар.

- Информация о возгорании поступила на пульт дежурной службы «01» в 1.42. Пожар случился в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия в тамбуре сгорел деревянный короб электросчетчика, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Из языков пламени спасли двух человек, еще 12 жителей эвакуировали. На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение - 10 человек личного состава, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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