48 маршрутов общественного транспорта Мурманской области можно отследить онлайн

В Мурманске можно отследить работу не только автобусов, но и троллейбусов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За работой 48 маршрутов общественного транспорта северяне могут следить в онлайн-режиме. Данные отображаются на картах 2ГИС. Благодаря этому жители Мурманской области смогут видеть место расположения транспорта и планировать свои поездки.

На картах уже отображаются рейсовые автобусы в Апатитах, Североморске, Кировске, Зеленоборском, Кандалакше, Умбе и ЗАТО Александровск. В Мурманске можно отследить работу не только автобусов, но и троллейбусов.

Разработчики планируют, что жители региона смогут отслеживать движение транспорта в регионе. И добавляют в приложения новые маршруты.

– Наша цель – ввести весь транспорт в систему, чтобы в режиме онлайн можно было его отследить. Планируем задействовать как можно больше общедоступных онлайн-сервисов, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин.

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