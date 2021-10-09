Средний возраст депутатов Мурманской областной Думы составляет 51,6 года

Новый состав Мурманской областной Думы стал моложе. Фото: duma-murman.ru/

7 октября Мурманская областная Дума впервые собралась в новом составе. Депутатский корпус обновился на 60%.

Напомним: весной этого года "КП"-Мурманск" посчитала средний возраст народных избранников, тогда он составил 57 лет. Самым возрастным парламентарием был Владимир Ахрамейко (Кандалакшский одномандатный избирательный округ № 16) - 79 лет, а самым молодым - Герман Иванов (Мурманский одномандатный избирательный округ № 2), 38 лет.

Что же в этом созыве? Мурманская областная Дума помолодела, теперь средний возраст - 51,6 года. Самый молодой депутат - Анна Гришко (единый избирательный округ), 31 год. Самый возрастной депутат - Геннадий Степахно (КПРФ), 71 год.

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