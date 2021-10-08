После ареста мотоцикла житель Мурманска заплатил алименты

С мотоцикла был снят арест, и его вернули владельцу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Свыше 400 тысяч рублей алиментов выплатил северянин после ареста мотоцикла.

В отношении жителя Мурманска завели исполнительное производство. Мужчина должен был направлять четверть всех своих заработков на содержание ребенка, но не спешил исполнять решение суда полностью. Деньги для него он переводил не регулярно и не в полном объеме. Это привело к тому, что он задолжал по алиментам более 400 тысяч рублей.

– Приставы установили, что должнику принадлежит мотоцикл YАМАНА. Его обнаружили во время одного из рейдов на автостоянке и арестовали, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Владельцу сообщили, что у него есть 10 дней на погашение долга, в противном случае имущество уйдет с молотка. А вырученные деньги направят на погашение задолженности. После того как северянин ознакомился с результатом оценщика, он оплатил долг. С мотоцикла был снят арест, и его вернули владельцу.

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