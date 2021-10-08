В Первомайском округе Мурманска открылся современный парк

Авторы проекта учли пожелания жителей. Фото: правительство МО

Пустырь на Кольском проспекте в районе дома №101 в Мурманске преобразили в полноценную зону отдыха горожан под названием парк "Кольский". Работы проводились за счет федерального, областного и муниципального бюджетов.

- На территории выполнены масштабные работы – начиная от устройства фундаментов под освещение бетонного армированного основания детских площадок, выемки грунта под покрытие, прокладки кабелей до монтажа и установки оборудования: ограждений, видеонаблюдения, скамеек и урн, спортивного, игрового оборудования, туалета, – сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

В парке сделали памп-трек – специальную трассу для самокатов и велосипедов. Авторы проекта также учли пожелания жителей, обустроив сцену, так как для Первомайского округа эта территория традиционно была местом проведения массовых гуляний во время народных праздников.

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