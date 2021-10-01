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Общество1 октября 2021 21:29

В Мурманске на улице Радищева появится площадка для выгула собак

Объект планируется сдать к 20 октября
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Согласно паспорту объекта, заказчиком выступил АНО «Центр городского развития Мурманской области». Срок сдачи площадки - 20 октября этого года.

Согласно паспорту объекта, заказчиком выступил АНО «Центр городского развития Мурманской области». Срок сдачи площадки - 20 октября этого года.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мурманске появится еще одно оборудованное место для прогулок с питомцами. Специализированную площадку для выгула собак благоустроят на улице Радищева, напротив гипермаркета "Лента".

Согласно паспорту объекта, заказчиком выступил АНО «Центр городского развития Мурманской области». Срок сдачи площадки - 20 октября этого года.

Напомним: в Мурманске появилась видовая площадка и обустроенное место для шашлыков. Найти ее можно у дома №3 на улиц Маяковского.

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