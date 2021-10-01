В Мурманске на улице Радищева появится площадка для выгула собак

Согласно паспорту объекта, заказчиком выступил АНО «Центр городского развития Мурманской области». Срок сдачи площадки - 20 октября этого года.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Мурманске появится еще одно оборудованное место для прогулок с питомцами. Специализированную площадку для выгула собак благоустроят на улице Радищева, напротив гипермаркета "Лента".
Согласно паспорту объекта, заказчиком выступил АНО «Центр городского развития Мурманской области». Срок сдачи площадки - 20 октября этого года.
Напомним: в Мурманске появилась видовая площадка и обустроенное место для шашлыков. Найти ее можно у дома №3 на улиц Маяковского.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области подешевели морковь и лук. А дороже стала вермишель (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru