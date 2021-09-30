В Мурманской области подешевели морковь и лук

На остальные продукты цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманскстат продолжает мониторить уровень цен на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости. Специалисты рассказали, какие товары за неделю подешевели в Мурманске, Апатитах и Североморске.

- С 21 по 27 сентября зафиксировано снижение цен на морковь (на 4,3%), репчатый лук (на 1,9%), яблоки (на 1,3%), свежую белокочанную капусту (на 0,9%), картофель (на 0,8%), - сообщили в статистическом ведомстве.

Тем временем возросли цены на вермишель (на 0,4%).

На остальные продукты цены не изменились или изменились незначительно.

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