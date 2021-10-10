За сутки в Мурманской области 192 человека заболели коронавирусом

Выздоровели 55 523 северянина, на лечении остаются 16 032 пациента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 10 октября 2021 года, за последние сутки 192 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 74 252 человека, количество летальных исходов - 2147 (+8 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+73, всего 35 982), Мончегорск (+33, всего 5667) и Оленегорск (+29, всего 3994).

Выздоровел 55 991 северянин, на лечении остаются 16 114 пациентов.

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