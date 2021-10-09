За сутки в Мурманской области 196 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 55 523 северянина, на лечении остаются 16 032 пациента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 9 октября 2021 года, за последние сутки 196 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 74 060 человек, количество летальных исходов - 2139 (+9 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+75, всего 35 909), Мончегорск (+35, всего 5634) и Оленегорск (+31, всего 3965).

Выздоровели 55 837 северянина, на лечении остаются 16 084 пациента.

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