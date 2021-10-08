В Кировске произошел пожар в жилом доме на улице Комсомольской

Причина пожара устанавливается.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Ночью 8 октября в Кировске на улице Комсомольской, 2 произошел пожар. Языки пламени объяли квартиру в пятиэтажном доме.
- В 00.27 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в доме в микрорайоне Кукисвумчорр. В результате происшествия кухня закопчена по всей площади, бытовая техника и мебель уничтожены огнем полностью, частично закопчен коридор и потолок в коридоре на площади 4 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.
Подачу газа в квартире пришлось отключить. На месте работали два пожарно-спасательных подразделения- 10 человек личного состава, 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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