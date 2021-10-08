Забравшийся на подоконник в Мурманске енот повеселил прохожих

Очевидцы заметили в одном из окон енота, который стоял на задних лапках и подпрыгивал. Казалось, что он моет окна. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В сети распространяется видео, сделанное в Октябрьском округе Мурманска. Очевидцы заметили в одном из окон енота, который стоял на задних лапках и подпрыгивал. Казалось, что он моет окна.

На самом деле, речь в данном случае не о чистоплотности.

- Живот у енотов очень чувствительный, поэтому они встают на задние лапки, трутся им о стены или окна и так чешут его, - рассказали "КП"-Мурманск" в "Енотополисе".

Впрочем, что не говори, такой танец у окна поднимает настроение. Тем более, что еноты любят дышать свежим воздухом и часто гуляют по подоконникам.

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