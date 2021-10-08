В Апатитах машина вылетела на теплотрассу и перевернулась

Машина вылетела на теплотрассу в Апатитах. Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 7 октября в Апатитах произошла авария на улице Октябрьской.

- В 22.25 на пульт дежурной службы «01» поступила информация, что на трубы теплотрассы опрокинулся легковой автомобиль. Пострадал один человек, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Спасатели отключили аккумуляторы, чтобы машина не загорелась.

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