В Апатитах машина вылетела на теплотрассу и перевернулась

Машина вылетела на теплотрассу в Апатитах.
Фото: Алексей ФОКИН
Вечером 7 октября в Апатитах произошла авария на улице Октябрьской.
- В 22.25 на пульт дежурной службы «01» поступила информация, что на трубы теплотрассы опрокинулся легковой автомобиль. Пострадал один человек, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Спасатели отключили аккумуляторы, чтобы машина не загорелась.
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