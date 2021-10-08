Стоимость строительства центра питания для ТОР "Столица Арктики" оценили в 4,7 миллиарда рублей

В Мурманске состоялось совещание на тему инфраструктурного развития региона. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманске состоялось совещание на тему инфраструктурного развития региона. На нем обсудили дальнейшее развитие территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики", которая должна принести 191 миллиард инвестиций, причем 72 миллиарда уже фактически вложены.

Один из важных моментов - строительства центра питания для ТОР, чтобы резиденты, реализующие в том числе и масштабные проекты, были обеспечены электроэнергией Стоимость проекта оценили в 4,7 миллиарда рублей.

- Мы договорились, что на Российской энергетической неделе будет подписана дорожная карта реализации данного проекта. До конца года мы выработаем финальные решения и внесем их на рассмотрение в Правительство РФ, – рассказал на встрече заместитель главы федерального ведомства Анатолий Бобраков.

Проект создания электроэнергетической инфраструктуры будет реализован в формате концессионного соглашения

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