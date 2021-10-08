Управляющие компании Ленинского округа Мурманска оштрафовали на миллион рублей

У проверяющих возникли вопросы, например, к внешнему вижу ограждения у дома №18 на улице Юрия Гагарина. Фото: администрация Мурманска

Специалисты управления Ленинского административного округа города Мурманска провели рейд во дворах домв №№35-45 на проспекту Героев-североморцев и №№18-24 на улице Юрия Гагарина, чтобы проверить, как работают обслуживающие их управляющие компании. Замечания нашлись.

Например, у дома №24 на улице Юрия Гагарина не в порядке асфальт, а у дома №18 плохо выглядят ограждения палисадников. УК должны будут устранить замечания, иначе получат штраф.

- Только за третий квартал 2021 года специалистами управления Ленинского административного округа проведено 64 обследования, по результатам которых составлено 284 акта, на основании 96 материалов отделом по контролю за исполнением административного законодательства составлены протоколы об административных правонарушениях. Виновные лица обслуживающих организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму около 1 миллиона рублей, - сообщили в администрации Мурманска.

Пожаловать на УК можно в муниципальное учреждение «Новые формы управления». Т

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любителям собирать "яйца дракона" в Териберке грозит штраф. Ранее за этим занятием застали исполнителя Натана (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru