Группа Louna представила снятый в Мурманской области клип

7 октября состоялась премьера клипа группы Louna "Дом-на-крови". Жители Мурманской области увидят знакомые пейзажи - работа над видео шла, в том числе, и в Заполярье. Фото: Антон ЗАБИРОВ

7 октября состоялась премьера клипа группы Louna "Дом-на-крови". Жители Мурманской области увидят знакомые пейзажи - работа над видео шла, в том числе, и в Заполярье.

В объектив оператора-постановщика Ивана Карасева попали пейзажи Териберки, куда сбежала героиня клипа.

В объектив оператора-постановщика Ивана Карасева попали пейзажи Териберки, куда сбежала героиня клипа. Фото: Скриншот видео

Напомним: сделанная в Мурманской области фотография попала на обложку журнала ELLE. Выпуск вышел в октябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любителям собирать "яйца дракона" в Териберке грозит штраф. Ранее за этим занятием застали исполнителя Натана (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru