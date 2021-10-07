Сенатором от Мурманской областной Думы стала Татьяна Сахарова

Ее кандидатуру не поддержали только три депутата - представители ЛДПР и "Справедливой России - За правду". Фото: Пресс-служба ЕР

На первом заседании Мурманской областной Думы седьмого созыва депутаты определились с тем, кто станет сенатором от регионального парламента. На эту роль выдвинули Татьяну Сахарову.

- Всю сознательную жизнь живу в Мурманской области, я из семьи военнослужащего. Межпартийный диалог – залог нашей успешной работы. Не понаслышке знаю проблемы, волнующие северян, во главу угла всегда ставлю человека и его желания: преображение городских пространств, повышение уровня доходов, улучшение качества жизни, все это важнее, чем политические интриги, - отметила, выступая перед депутатами, Татьяна Сахарова.

Ее кандидатуру не поддержали только три депутата - представители ЛДПР и "Справедливой России - За правду".

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