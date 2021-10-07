В Мончегорске пройдет литературный фестиваль "Табуретка"

Творческие встречи проведут известный телеведущий и сценарист Михаил Марфин и писатель, литературный критик Алексей Поляринов. Фото: vk.com/taburetkafest

9 и 10 октября в Мончегорске состоится V международный литературный фестиваль "Табуретка". Мероприятия пройдут в городском парке им. Сергея Бровцева и в городском Центре культуры. Северян ждут встречи с известными писателями, поэтами, музыкантами и артистами.

В программе фестиваля – история Эрмитажа и литературные произведения в виртуальной реальности, саамские мастер-классы и игры, правополушарное рисование, различные выставки, спектакли и концерты.

Творческие встречи проведут известный телеведущий и сценарист Михаил Марфин и писатель и литературный критик Алексей Поляринов. Поэтесса Анна Сеничева подготовила для гостей поэтический концерт и мастер-класс по стихосложению.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

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