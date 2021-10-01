Популярная молодая поэтесса стала хедлайнером фестиваля «Капитан Грэй»

«Капитан Грэй» пройдет в Мурманске с 8 по 10 октября. Фото: vk.com/stefania.danilova

Межрегиональный молодежный литературный фестиваль-форум «Капитан Грэй» в Мурманске собирает звезд литературы со всей страны. В этом году впервые его участником станет одна из самых популярных в стране молодых поэтов Стефания Данилова.

- Стефания – автор нескольких книг, триумф-лауреат всероссийской поэтической премии «Послушайте!» имени Велимира Хлебникова, лауреат всероссийского поэтического телешоу «Бабушка Пушкина», организатор фестиваля «Всемирный день поэзии» и ряда других проектов. Молодой поэт собирает многолюдные залы в России и за рубежом, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Помимо участия в фестивале, поэтесса выступит с сольным концертом для мурманчан и станет участницей ряда литературных мероприятий региона.

«Капитан Грэй» пройдет в Мурманске с 8 по 10 октября. Это крупнейшее на Северо-Западе литературное мероприятие с профессиональным обучением начинающих прозаиков, поэтов и авторов-исполнителей. Экспертами выступят известные писатели и критики из Мурманской области, Москвы и других регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восемь брендовых продуктов от Мурманской области участвуют в конкурсе "Вкусы России". Северяне смогут проголосовать за арктические деликатесы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru