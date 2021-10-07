В Мурманской области издали краеведческий сборник "Исторические поселения севера Европы"

Первый тираж составил 500 экземпляров. Фото: Мурманская митрополия

Мурманская митрополия и Кольский Научный Центр РАН издали сборник материалов международной историко-краеведческой конференции "Феодоритовские чтения -2020".

13-й по счету сборник был впервые напечатан в издательстве КНЦ РАН в рамках соглашения о сотрудничестве с митрополией. Он содержит 28 докладов участников Феодоритовских чтений, которые состоялись 18 - 20 сентября прошлого года в Мурманской областной научной библиотеке.

- Чтения под названием «Исторические поселения севера Европы» были приурочены к 455-летию основания Колы. Их участниками стали преподаватели вузов, историки, краеведы, исследователи и священнослужители из разных регионов страны, - сообщили в пресс-службе Мурманской митрополии.

Новый сборник вышел под редакцией митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана, содержит 420 страниц. Первый тираж составил 500 экземпляров.

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